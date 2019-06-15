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السبت 15/يونيو/2019 - 11:06 م

"ماعت" تنظم حلقة نقاشية للصحافة الإلكترونية وعلاقتها بـ "حقوق الانسان"

ماعت تنظم حلقة نقاشية
محمد الشريف
dostor.org/2670628

عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقه نقاشيه للإعلاميين والصحفيين تحت عنوان الصحافة الإلكترونية وعلاقتها بالآليات الدولية لحقوق الانسان وذلك في إطار مشروعها الخاص بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.

وقد شارك في الندوة الحقوقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الدكتورة عفاف الفرجاني الناشطة السياسية ورئيس تحرير جريدة الموقف الليبي بالقاهرة، والاستاذ بهاء الدين عياد الصحفي والباحث في العلوم السياسية والفنان سامح يسرى.

قد تناولت الحلقة مفهوم الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان والفرق بين آليات تعاقدية وغير تعاقية، كما ناقشت دور الصحافة الإلكترونية وتأثيرها في التوعية كما ناقشت الحلقه الفرق بين نشر الصحفي للبيانات والتقارير الحقوقية وبين أن يمارس الصحفي دوره الاستقصائي في التوصل إلي قصة إنسانية.

وتأتي هذة الحلقة في إطار حرص مؤسسة ماعت علي أهمية أن يكون كل صحفي وإعلامي علي دراية بهذة الآليات وما هي علاقة وارتباط الصحافة وخاصة الإلكترونية بالآليات الدولية.

وفي ختام الحلقه ايد المشاركين مقترح بإنشاء منصة إلكترونية إعلامية لحقوق الإنسان علي أن تكون المنصة هي الموقع الأكبر والأهم والأكثر ثقة وموضوعية لدى الجمهور في نشر المواضيع الحقوقية.

ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة ماعت حاصلة على المركز الاستشاري بالأمم المتحدة وتشغل حاليا منسق شمال افريقيا بمجموعة المنظمات الافريقية الكبرى التابع لمنتدى السياسات رفيع المستوى وكذلك عضو الجمعية العمومية للايكو سوك الأفريقي ( المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ) للاتحاد الأفريقي.

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