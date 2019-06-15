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السبت 15/يونيو/2019 - 11:06 م

حكم الفيديو يحبط بيرو مرتين في التعادل بدون أهداف مع فنزويلا

حكم الفيديو يحبط
dostor.org/2670627

ألغى حكم الفيديو المساعد هدفين لبيرو لتكتفي بالتعادل بدون أهداف مع فنزويلا في أولى مبارياتهما في المجموعة الأولى بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم السبت.

وهز كريستوفر جونزاليز الشباك في الدقيقة 11 لكن حكم الفيديوالمساعد تدخل لإلغاء الهدف بسبب وجود تسلل في بداية الهجمة.

وعانى جيفرسون فارفان من المصير ذاته في الدقيقة 64 بعدما وضعالكرة بضربة رأس داخل الشباك.

وأكملت فنزويلا آخر 16 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس ماجو، وتتصدر البرازيل المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزها 3-صفر على بوليفيا في الافتتاح أمس الجمعة.

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