الحفل الختامى لأطفال الوادى الجديد على مسرح "الصحفيين".. الأربعاء

أعلن حسين الزناتى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الأربعاء المقبل سيشهد فعاليات الحفل الختامى لأسبوع الدمج الثقافى الخامس لأطفال الحدود القادمين من محافظة الوادى الجديد والذى يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم وتنفذه الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لهيئة قصور الثقافة، بقيادة الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة بالتعاون مع نقابة الصحفيين.



ومن ناحيتها، قالت لاميس الشرنوبي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، إن الاحتفالية تتضمن فقرات فنية للأطفال المشاركين والقادمين من الوادى الجديد مع أطفال القاهرة، ويشارك فى الحفل نحو ١٥٠ طفلا وفنانات وقياديًا من وزارة الثقافة بالإضافة إلى إقامة معرض على هامش الاحتفالية لمنتجات الورش الفنية للأطفال خلال الأسبوع الذى زاروا فيه المعالم السياحية بالقاهرة والجيرة وورش الحرف البيئية واليدوية.