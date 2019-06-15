كندا وتتأهل لدور الـ16 لمونديال السيدات بعد هزيمة نيوزيلندا

تأهل منتخب كندا لدور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم للسيدات عبر الفوز على نيوزيلندا 2 صفر اليوم السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة للبطولة المقامة في فرنسا.



ولحق منتخب كندا بنظيره الهولندي الذي حجز مقعده أيضا في دور الستة عشر بفضل الفوز على الكاميرون 3 1 في وقت سابق اليوم.



وتصدر منتخب هولندا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف عن كندا صاحبة المركز الثاني، فيما حلت الكاميرون ونيوزيلندا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.



وتقدمت جيسي فليمينج بهدف لمنتخب كندا في الدقيقة 48 ثم أضافت نيشيلي برنس الهدف الثاني في الدقيقة 80.



واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في أول عشر دقائق دون أن ينجح أي منهما في تهديد مرمى الأخر.



وجاءت أولى ملامح الخطورة مع حلول الدقيقة 11 عندما سددت الكندية جانيني بيكي كرة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار المرمى النيوزلندي.



وتعرض منتخب نيوزيلندا لصدمة قوية بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء بعد أن تعرضت كاثرين بوت لإصابة في اليد لتغادر الملعب وتشارك انالي لونجو بدلا منها.



وكادت كريستيان سينكلير أن تفتتح التسجيل لكندا في الدقيقة 19 من ضربة رأس قوية ولكن العارضة وقفت لها بالمرصاد.



وسيطر منتخب كندا على مجريات اللعب تماما في أول نصف ساعة ونجح في تهديد المرمى النيوزيلندي بشكل مستمر لكن دون أن ينجح في تسجيل هدف السبق سواء بسبب سوء الحظ أو للرعونة في إنهاء الهجمات.



وانتظر منتخب نيوزيلندا حتى الدقيقة 39 لشن أول هجمة على المرمى الكندي لكن الهجمة انتهت بتسديدة بدون عنوان عن طريق بيتسي هاسيت.



ومرت الدقائق الخمس الأخيرة دون أن تشهد جديد لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي.



وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني تقدمت جيسي فليمينج بهدف لمنتخب كندا بعدما تلقت تمريرة رائعة من نيشيلي برنس أمام المرمى مباشرة لتسدد بكل هدوء في الشباك.



وكادت سينكلير أن تحرز الهدف الثاني لكندا بعد دقيقة واحدة بعد أن تهيأت لها الكرة أمام المرمى تماما لكنها سددت بغرابة شديدة فوق الشباك.



وسعت كندا لتسجيل المزيد من الأهداف من خلال الهجمات المتتالية في الوقت الذي استمرت فيه حالة الاستسلام في صفوف نيوزيلندا دون شن أي هجمة على مرمى الخصم طوال أول 20 دقيقة من الشوط الثاني.



وكادت برنس أن تضيف الهدف الثاني لكندا في الدقيقة 72 بضربة رأس رائعة ولكن إيرين نايلر حارسة نيوزيلندا أبعدت الكرة بأطراف أصابعها لضربة ركنية.



وتمكنت برنس من تسجيل الهدف الثاني لكندا في الدقيقة 80 من متابعة لتسديدة زميلتها سينكلير التي ارتدت من القائم.



ولم تشهد الدقائق العشر الأخيرة أي جديد لينتهي اللقاء بفوز كندا بهدفين دون رد.