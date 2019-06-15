السيطرة على حريق بغابة الأمن في ليبيا

أفادت صحيفة الوسط الليبية، مساء اليوم، بتمكن عناصر الدفاع المدني بمساعدة المواطنين، من إخماد حريق اندلع بالغابة الواقعة في كتيبة الأمن سابقًا بمدينة شحات الواقعة شمال شرق ليبيا.



ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية، إن حريقًا شبَّ بالأشجار الواقعة في الجانب الأيسر من مدخل كتيبة الأمن سابقًا في المدينة، حيث منع المواطنون من تمددها نحو الأشجار المحيطة بمستشفى قورينا التعليمي بوسائل بسيطة قبل أن يتدخل عناصر الدفاع المدني.



وذكرت الصحيفة أنه رغم تشكيل المجلس البلدي غرفة طوارئ للكوارث منذ العام الماضي، إلا أنه الأجهزة الرسمية عاجزة عن مواجهة النيران التي تلتهم المواقع الأثرية والغابات في مدينة شحات سنويًّا، وسط غموض وراء أسباب اندلاعها.



