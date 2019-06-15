"الإمبراطور الروسي" يوقع على عقد جديد مع منظمة بيلاتور للفنون القتالية المختلطة

أعلن المقاتل الروسي الشهير، فيودور يميليانينكو، بطل العالم السابق لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، مواصلة مسيرته الاحترافية، خلال حضوره دورة "Bellator 222".



وقال فيودور يميليانينكو، الملقب بـ "الإمبراطور الروسي الأخير"، إنه وقع على عقد جديد مع منظمة "بيلاتور" للفنون القتالية المختلطة، خلال حضوره منافسات دورة "Bellator 222".



وكتب رئيس المنظمة، سكوت كوكر، "تدوينة" في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "إن فيودور هو الشخص الذي أعتبره صديقا لي في هذا العمل، وأنا سعيد لأنه قرر إنهاء مسيرته الاحترافية معنا".



وخاض فيودور يمليانينكو آخر نزال له، نهاية يناير الماضي، وسقط بالضربة القاضية أمام الأمريكي رايان بيدر، في غضون 35 ثانية فقط، على لقب بطل الجائزة الكبرى لـ "بيلاتور".



وتعرض "الإمبراطور الروسي الأخير"، البالغ من العمر 42 عاما، للهزيمة السادسة، في مسيرته الاحترافية، مقابل 38 انتصارا.