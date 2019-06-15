الزبيدي: كل نجاحات ليبيا عبر التاريخ كان وراءها مصر

قال الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، والمحلل السياسي، إن تركيا كانت تسعى لتحويل ليبيا إلى إمارة إسلامية ينتقلوا منها إلى مصر والجزائر، وتصبح ليبيا خزينة بيت مال المسلمين، لكنهم فشلوا.

وأوضح الزبيدي خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن تركيا فشلت لسببين، أولهما الرفض الشعبي، الذي وجد أن فكر الخلافة وافد عليهم، لهذا فرح بتحرك الجيش في 2014 لضرب التنظيم في درنة وبني غازي، والقضاء عليها، وتخلصوا من قهر المليشيات التي أجبرتهم على الصمت.

وأردف: "السبب الثاني هو ثورة 30 يونيو في مصر التي قصمت ظهر هذا المشروع، وطرحت إمكانية تحرر الليبيين من هذه المليشيات، على الأقل بالدعم المعنوي".

وأكد أنه عبر التاريخ كل انتصارات ليبيا كانت مصر دائمًا وراءها.