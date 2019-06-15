القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
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اقتصاد
السبت 15/يونيو/2019 - 10:59 م

غدا.. انطلاق فعاليات ملتقى بناة مصر

غدا.. انطلاق فعاليات
حسن كامل - أسامة الشندويلي - هويدا سعيد
dostor.org/2670619

تنطلق غدا الأحد فعاليات ملتقى "بناة مصر" في دورته الخامسة، المقرر انطلاقها بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية في إعادة إعمار دولتي ليبيا والعراق، ومشروعات الربط التي تعتزم إقامتها مصر مع بعض البلدان العربية سواء بمجال الكهرباء أو الطرق، ودعم جهود الدولتين لإعادة إعمار المناطق المدمرة التي كان يسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، في إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية الشقيقة.

ويشهد الملتقى مشاركة المهندس على السنافى رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، وعبد المجيد كوشير رئيس اتحاد المقاولين بليبيا، في الجلسة الرئيسية للملتقى لاستعراض المشروعات التي تنفذها الحكومتان في إطار خططهما لإعادة الإعمار، والإجراءات الضرورية اللازمة لتطوير الاستثمارات فى قطاع التشييد والبناء وتحقيق التنمية المستدامة فى الدولتين، والإطارات اللازمة لمشاركة الشركات المصرية فى عملية إعادة الإعمار، فى ظل تأثر العديد من المدن والمحافظات بأحداث الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي، ووصلت نسبة الضرر فى بعضها إلى 70٪.

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