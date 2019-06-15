الزبيدي: الإخوان نهبوا أموال ليبيا لإنقاذ اقتصاد تركيا

قال الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، والمحلل السياسي، إن الإخوان عندما سيطروا على مفاصل الدولة الليبية، نهبوا الأموال ونقلوها إلى تركيا، في وقت الأزمة الاقتصادية، لإنقاذ الليرة التركية من الانهيار، بحجة الاستيراد التركي، مردفًا: "كلنا نعلم فضيحة الحاويات الفارغة القادمة من تركيا".

وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن أردوغان ومجموعته فكروا في تحويل ليبيا لإمارة إسلامية ينتقلوا منها إلى مصر والجزائر، وتصبح ليبيا خزينة بيت مال المسلمين، لكنهم لم يستطيعوا لسببين، حالة الرفض الشعبي، والتي قوبلت باستخدام القهر من المليشيات لإجبار الشعب على الصمت، حتى تحرك الجيش في 2014 وضرب التنظيم في درنة وبني غازي، وتم القضاء عليها، أما السبب الثاني هو 30 يونيو في مصر والتي قصمت ظهر الإخوان.