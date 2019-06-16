للمرة الأولى.. فايا يونان تغنى فى المغرب

تحيي المطربة السورية فايا يونان أولى حفلاتها الغنائية في دولة المغرب الشقيقة، خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية، وذلك في مدينة أغادير الساحلية، فى تمام التاسعة مساء الجمعة 5 يوليو.



يأتي ذلك بعدما أطلقت المطربة السورية ألبومها الأخير "حكايا القلب" الذي صورت عدد كبير من أغانيه بطريقة الفيديو كليب، بداية من "يا قاتلى" و"كيفنا تنيتاتنا"، مرورًا بأغنيتى "غن" و"يمكن نسى" ختامًا برائعة أبى فراس الحمدانى "فليتك تحلو"، مثلت كل منها حكاية غنائية مختلفة عن الآخرى ومنها استوحت اسم "حكايا القلب" ليكون عنوان الألبوم، وظهرت جميعها بشكل فيديو كليبات مصورة، ويعيدها الألبوم إلى الساحة الفنية بعد قرابة سنتين عن ألبومها الأول "بيناتنا في بحر".



يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تغني فيها المطربة السورية في دولة المغرب الشقيقة وتحيي أولى حفلاتها.