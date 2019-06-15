الزبيدي يكشف الدور التركي في ليبيا: بدأ منذ 2011.. واستغلوا منظمة خيرية لإدخال السلاح

تحدث الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، والمحلل السياسي، عن الدور الذي لعبته تركيا في دعم التنظيمات الإرهابية بليبيا، قائلًا إن التدخل التركي بدأ في 2011، لكن ذلك لم يتضح إلا مؤخرًا حين أعلن عادل الصلابي، أنه ذهب إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في شهر أبريل من 2011ـ وقال له "أنقذ أهلك".

وأوضح الزبيدي خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن إخوان ليبيا استغاثوا بأردوغان لدعم التركمان وهم الليبيين من أصول تركية، مشيرًا إلى أن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، من أصول تركية، وكذلك السيد باشا أغا، وهناك أيضًا الكراغلة، وهم الأتراك الذين تزوجوا من ليبيات.

ولفت الزبيدي، إلى أن أردوغان فعل في ليبيا مثلما فعل في سوريا، رفع شعار أن السفن التركية تأتي إلى ميناء مصراتة للمساعدات الإنسانية، كما أنشأوا منظمة خيرية اسمها تيكا، عملها الظاهري تقديم مساعدات ودورات تدريبية ونقل الطلبة لتركيا، وفتح مدارس ومستشفيات، لكن كانوا يدخلون الأسلحة والمتفجرات إلى ليبيا.