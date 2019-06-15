الزبيدي: القاعدة وداعش واللصوص تحالفوا جميعا لمواجهة الجيش الليبي

قال الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، والمحلل السياسي، إن تنظيم القاعدة، وتنظيم داعش واللصوص وقطاع الطرق، والمليشيات القبلية، والمتربحين من الاعتمادات المالية، تحالفوا جميعًا لمواجهة الجيش الليبي في طرابلس.

وأوضح الزبيدي خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هؤلاء جميعًا يستميتون في الدفاع عن امتيازاتهم، حيث سيطروا على النفط والبنك المركزي، ونهبوا ثروات الليبيين.

ولفت إلى أن كل فئة من هؤلاء توجد دولة تقف وراءهم، فداعش تدعمها تركيا، والمجرمين وسراق مال تقف وراءهم إيطاليا، التي تحالفت معهم بحجة حماية إيطاليا من الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن صحفية مالطية قتلت وهي تحقق في هذه القضية.