والد مريم مصطفى لـ"الدستور": القضاء البريطاني عاقبنا وكافأ المجرم

قال حاتم مصطفى، والد الطالبة "مريم" التي تعرضت لاعتداء وحشي العام الماضي في بريطانيا توفيت على أثره، إنه يشعر بحالة استياء شديدة عقب الحكم على ثلاثة من مرتكبي الاعتداء الوحشي على ابنته بعقوبات مخففة.

وأضاف لـ"الدستور"، أنه يشعر بغضب شديد لأنه كان يتوقع أحكاما أشد، موضحًا أن العائلة تدرس حيثيات الحكم لاتخاذ خطوات تؤكد رفضهم له، وأنه لن يستسلم أبدًا فهو معه القاضي العادل وهو الله ولن يضيع حقه أبدا.

وتابع: "القضاء البريطاني كافأ المجرم وقرر معاقبتنا نحن بدلًا من أن يعاقب المجرمين في حق ابنتي".

وأضاف: "ما حدث كان جريمة وحشية بكل المقايس، وأن المجتمع البريطاني كله مدان في قضية مريم حيث إن الظروف المحيطة كلها كانت ضدها وذلك بداية من سائق الحافلة والذي لم يتصل بالشرطة والإسعاف التي لم تبلغ عن الاعتداء أيضًا والمستشفى الذي لم تبلغ عن الحادث".

وحكم على "ماريا فريزر"، 20 سنة، بالسجن لمدة ثمانية أشهر في مؤسسة الجناة الخاصة بالشباب، وذلك من قبل قاضٍ في محكمة نوتنجهام كراون، فيما تم الحكم على فتاة ثانية تدعى "بريتانيا هانتر" 18 عامًا بالخدمة المجتمعية وإعادة التأهيل، بينما لم يتم الحكم على الأخيرة وعمرها 16 سنة بسبب صغر سنها، وتم تحويها إلى مؤسسة الأحداث الخاصة بمن هم دون السن القانوني للمحاكمة للحكم عليها مع باقي الفتيات لمن دون 18 عامًا في الجلسة المقبلة، بينما تم تحديد جلسه أخري لباقي الفتيات الأربعة، وذلك في يوم 19 يونيو الجاري.