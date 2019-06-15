الحكومة السورية ترفع سعر البنزين

أعلنت الحكومة السورية تعديل أسعار البنزين اعتبارا من الساعة 12 من ظهر يوم الاثنين المقبل.



وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عاطف النداف، في بيان، أنه سيتم رفع سعر بنزين أوكتان 90 غير المدعوم حكوميا، وهو النوع الأكثر طلبا للوقود في البلاد، ليبلغ بسعر 425 ليرة سورية لليتر بدلا من 375، فيما سيصبح سعر بنزين 95 أوكتان غير المدعوم 550 ليرة سورية بدلا من 600 ليرة سورية.



وأضاف النداف أن سعر البنزين المدعوم بقي على حاله، والشريحة التي ستتأثر لا تتجاوز من 8 - 12%.



كما أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى أن سعر البنزين يتبدل كل شهر حسب السعر العالمي للمادة.



وسبق أن حددت السلطات السورية سعر البنزين المدعوم لأصحاب السيارات الخاصة بمستوى 225 ليرة سورية للتر واحد، لكن شريطة أنهم لا يستطيعون شراء أكثر من 100 ليتر خلال شهر، فيما قررت تحديد سعر ليتر من البنزين المدعوم لأصحاب التاكسي ووسائل النقل العامة بنسبة 350 ليرة سورية.

