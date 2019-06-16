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الأحد 16/يونيو/2019 - 02:42 ص

أبرز الأسلحة التى يمتلكها الحوثيون فى اليمن ومصادرها

أبرز الأسلحة التى
محمد عمر
dostor.org/2670589

تمتلك جماعة الحوثي في اليمن العديد من الأسلحة، تستخدمها في استهداف الشعب اليمني ودول الجوار بخلاف تهديد الملاحة البحرية قبالة سواحل اليمن وخاصة مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وحصلت الجماعة على هذه الأسلحة عبر الاستيلاء عليها من مخازن الجيش اليمني عقب انقلابهم على الرئيس عبدربه منصور هادي في سبتمبر 2014 بدعم من الرئيس السابق علي صالح، بخلاف الأسلحة التي تقدمها إيران والخبراء الذين يساعدوهم في استخدام هذه الأسلحة.

وترصد "الدستور" أبرز الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون كالتالي:

1- طائرات دون طيار "درون": تمتلك جماعة الحوثي عدة أنواع من طائرات دون طيار تقدمها لها إيران بجانب خبراء لتدريبهم على استعمالها، ومن أبرز هذه الأنواع وفقا لما تسميه الجماعة: هدهد1، راصد، ورقيب، وقاصف 1، وتعتبر نسخا من طائرات إيرانية مثل أبابيل.

2- الزوارق البحريةالمسيرة عن بعد، أو "الزوارق بلا ربان": من أخطر الأسلحة البحرية التي يمتلكها الحوثيون بدعم من إيران، واستخدمت في العديد من الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب وكذلك السفن العسكرية، مثل استهداف فرقاطة سعودية قبالة ميناء الحديدة اليمني في يناير 2017 بزورق انتحاري أدى لأضرار بالفرقاطة، ونجحت قوات التحالف العربي في تدمير الكثير من هذا النوع.

3- الصواريخ الباليستية: استولى الحوثيون على أنواع منها من مخازن الجيش خلال انقلابهم على الشرعية في سبتمبر 2014، بجانب أنواع أخرى حصلوا عليها من إيران. وتتضمن منظومتهم الصاروخية أنواع عدة منها صواريخ روسية من نوع سكود، ومنظومة توشكا، و"قاهر 1" و"قاهر 2"، و"زلزال 1" و"زلزال 2"، و"بركان 1"، و"بركان أتش2"، ويصل مدى البعض منهم لألف كيلو متر.

4- الألغام البحرية: يمتك الحوثيون ألغاما بحرية قدمتها إيران، لاستهداف الملاحة الدولية بشكل أساسي في مضيق باب المندب الاستراتيجي، واستهدفت سفنا عدة مثل 4 سفن تجارية قبالة سواحل الإمارات، وناقلات نفطة سعودية وأجنبية.

5- أسلحة أخرى: دبابات سوفيتية عتيقة ومدافع قصيرة المدى والألغام الأرضية استولى عليها الحوثيون من مخازن الجيش اليمني، بجانب الحصول على أسلحة مضادة للدروع، وأسلحة مشاة مختلفة من إيران.


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