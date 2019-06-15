البرازيل تطالب بالتحقيق مع إندونيسيا بسبب واردات الدجاج

طالبت الحكومة البرازيلية منظمة التجارة العالمية بتشكل لجنة فض منازعات للتحقيق في إجراءات إندونيسية تعيق واردات الدجاج البرازيلي إلى تلك الدولة.



وجاء في بيان للوزارة نقلت عنه اليوم السبت وكالة أنباء بلومبرج أن الطلب يعود ليوم 13 يونيو الجارى وستنظر فيه هيئة تسوية المنازعات التابعة للمنظمة يوم 24 من الشهر ذاته.



وفي عام 2017، فازت البرازيل في دعوى ضد إندونيسيا بمنظمة التجارة العالمية، وكانت تتعلق بالقضاء على معوقات ضد صادرات الدجاج البرازيلي في يونيو 2018.



وتقول الوزارة إن إندونيسيا لا تسمح بواردات الدجاج البرازيلي حتى الآن، دون إبداء أسباب.