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السبت 15/يونيو/2019 - 10:21 م

غدًا.. تكريم لبلبة ومجيد طوبيا في ختام مهرجان "تري كور"

غدًا.. تكريم لبلبة
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يختتم مهرجان" تري كور " للأفلام القصيرة جدا دورته الخامسة في مصر - الحادية والعشرين عالميا - في الجامعة البريطانية في تمام السابعة من مساء غد الأحد.

أعلن المهرجان أنه سيكرم في حفل الختام كلًا من الفنانة لبلبة والكاتب الروائي الكبير مجيد طوبيا صاحب الرواية التي اشتق منها الفيلم الخالد "أبناء الصمت".

وكشف الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان، عن أنه تلقى إشادة بنجاح دورة المهرجان في مصر من الإدارة الفرنسية، وأنه سيتم الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان. وقد توجه المهرجان بالشكر لكل شركاء التميز الذين قدموا الدعم للمهرجان، وعلى رأسهم وزارة الثقافة والمعهد الفرنسي بالقاهرة والإسكندرية ومدرسة الجيزويت بالقاهرة.

كان المهرجان قد كرم في حفل افتتاحه الفنانة الكبيرة سوسن بدر والفنان المتميز فتحي عبدالوهاب والفنان السورى الكبير فراس نعناع، وبلغ عدد الأفلام المشاركة في المهرجان ٢٠٥ من 4 قارات، ويرأس لجنة التحكيم السينمائي الكبير المخرج سمير سيف رئيس قسم السينما بكلية الإعلام بالجامعة البريطانية.

ويمنح المهرجان جوائز أحسن فيلم روائي قصير جدا، وأحسن فيلم رسوم متحركة قصير جدا، وأحسن فيلم تسجيلي قصير جدا، كما تقدم الجامعة البريطانية جائزة أحسن فيلم قصير جدا عمل أول للشباب، وهناك أيضا جائزة إسكاروس لأحسن فيلم اجتماعي مصري قصير جدا.

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