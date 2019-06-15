بالفيديو.. كواليس زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني في "الدفاع الجوي"

زار الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، المنتخب الوطنى لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى.



الرئيس التقى أعضاء المنتخب الوطنى المشارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التى ستستضيفها مصر انطلاقا من شهر يونيو الجارى، حيث أعرب الرئيس خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب فى البطولة.



وأعرب الرئيس السيسى، عن ثقته الكاملة فى إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطنى واللاعبين لحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، مطالبا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصرى الذى ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.



وأكد الرئيس أهمية تحلى أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقى، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميا وجماهيريا.



من جانبهم، توجه اللاعبون خلال اللقاء بالشكر والتقدير للرئيس، لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية، معاهدين الرئيس على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة فى قلوب ملايين المصريين.



وبعدها أجرى الرئيس جولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات باستاد الدفاع الجوى؛ للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التى جرى تنفيذها بالاستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم الإفريقية، حيث أعرب الرئيس عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكل خاص، بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.