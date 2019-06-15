90 دقيقة يدشن مبادرة "لازم تنضف" لمواجهة انتشار القمامة في شوارع مصر

دشن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مبادرة "لازم تنضف"، لمواجهة ظاهرة انتشار القمامة في شوارع مصر، وذلك تضامنا مع حملة لازم تنضف التي دشنها أهالي المحلة بعد انتشار القمامة في شوارع المدينة بشكل كبير.

وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن جميع المواطنين المصريين يجب أن يتعاونوا في هذه الحملة، ولا يمكن أن نلقي بالمسؤولية كاملة على الدولة.

وتابع أن أوضاع عمال النظافة في مصر يرثى لها، وتحول بعضهم إلى متسولين في الشارع، مع العلم أن رواتب هؤلاء يجب أن تكون من أعلى الرواتب.