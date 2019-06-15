المجلس العسكري يتّهم سفراء أجانب بالتورُّط في تدمير السودان

اتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو سفراء دول أجنبية، لم يسمها، بالتخطيط لجر البلاد نحو الفوضى، كاشفًا عن امتلاكهم وثائق ومُستندات تُؤكِّد تورُّطهم في العمل لتخريب وتدمير البلاد، حسبما نقلت صحيفة الصيحة السودانية، مساء السبت.



وأشار دقلو خلال مخاطبته جماهير مدينة قري شمال الخرطوم اليوم، إلى أنه سيتم نشر المُؤامرات التي تُحاك ضد البلاد على الرأي العام قريبًا.



وحمل قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولية توقف التفاوض بينها والمجلس العسكري.



وأكّد الفريق دقلو ضرورة تشكيل حكومة كفاءات لتسيير الأعمال التنفيذية من كل أطياف الشعب السوداني لإدارة البلاد حتى قيام الانتخابات قبل نهاية الفترة الانتقالية.



وقال لدينا تَفويضٌ من الشعب السوداني لتشكيل حُكومة تكنوقراط، وشدّد على أنّ التّفويض جَاءَ من الشعب وليس من المجلس العسكري وقُوى إعلان الحُرية والتّغيير.





