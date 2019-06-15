الزبيدي يوضح تكتيك الجيش الليبي في استدراج المليشيات بطرابلس

أكد الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، والمحلل السياسي، أن الجيش الليبي يمكنه حسم معركة طرابلس خلال ساعات، لكن ذلك سيؤدي إلى خسائر في صفوف المدنيين، وهو ما لا يريده الجيش الليبي، لأن ثلث سكان ليبيا يقيمون في طرابلس.

وأوضح الزبيدي خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن المليشيات الإرهابية في طرابلس متمركزة في الأحياء السكنية، وتتخذ منها ساترًا، لهذا يستخدم الجيش معهم طريقة الاستدراج، حيث يستدرجهم إلى منطقة مطار طرابلس وهي منطقة زراعية، فينقض عليهم، وترسل المليشيات قوات أخرى.

وأردف: "بهذه الطريقة يحدث إرهاق يومي للمليشيات، ونجح الجيش في إحداث خسائر كبيرة في صفوف المليشيات، وقتل قادة كبار منهم، لهذا روحهم المعنوية شبه منهارة".