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الثقافة
السبت 15/يونيو/2019 - 10:05 م

صدور ديوان "المهاجر" للشاعر محروس بُريّك

صدور ديوان المهاجر
dostor.org/2670565

صدر مؤخرًا الديوان الشعري الثاني للشاعر المصري محروس بُرَيّك بعنوان (المهاجر) في 204 صفحات من القطع المتوسط، وتتفرع أيقونة الهجرة في الديوان إلى خطين متوازيين، الأول هجرة الإنسان العربي داخل ذاته وآلامه، والثاني هجرة ذاتية غزلية تتمثل في هَجر المحبوبة، وتتقاطع مع هذين الخطين الكبيرين قصائد غزلية وإنسانية تفيض رقةً وعذوبة وقصائد تعبر عن غربة الإنسان بوجه عام في هذا العصر المملوء بالحروب وقصائد أخرى تمس قضية فلسطين.

وتتسم البنية الشعرية لدى الشاعر في هذا الديوان، باختيار الألفاظ العذبة المترقرقة والصور المجازية التي تفيض جمالًا والمعاني الإنسانية التي تخترق القلب في شجن وموسيقية وإيقاع آسر متنوع يتلاءم مع موضوع كل قصيدة بشكل يذكرنا في قصائد الغزل بعذوبة القصائد الغزلية للبهاء زهير، ولا تخلو كثير من القصائد الغزلية من رمزية للوطن، فتبدو القصيدة للقارئ المتعجل، وكأنها في محبوبة حقيقية في حين أنه مع بعض التأمل وفكّ بعض الرموز وفهم بعض الإشارات،  يتبين أن القصيدة في مصر التي هي محبوبة الشاعر الحقيقية.

صدور ديوان "المهاجر" للشاعر محروس بُريّك
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