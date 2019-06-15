دقلو: أعضاء المجلس العسكري السوداني ليسو طامعين في الحكم

أكد نائب الرئيس المجلس الانتقالى فى السودان الفريق محمد حمدان دقلو أن أعضاء المجلس ليسوا طلاب سلطة وغير طامعين فى الحكم وأن المجلس لم يرفض التفاوض.



وقال دقلو - في لقاء جماهيرى بولاية الخرطوم اليوم - إن الشعب السوداني هو من دفع إلى تغيير النظام السابق وأن المجلس العسكري يستمد قوته ومشروعتيه من شباب الثورة وجماهير الشعب في القرى والأرياف.



وشدد على ضرورة تشكيل لجنة وزراء تدير البلاد حتى إحراء الانتخابات، مؤكدا أنه لن تكون هناك فوضى فى السودان.



ونوه بأن التغيير تم بسلاسة وبلاد دماء، منتقدا أدوار بعض السفراء في السودان، وقال إن هناك من يسعى لاشعال الفتن فى البلاد.



وأكد اهتمام المجلس العسكري بالتنمية والإهتمام بمعيشة المواطنين.