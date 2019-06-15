مطالب "خطة البرلمان"بشأن موازنتي الصحة والإسكان.. تعرف عليها

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، إن اللجنة سجلت عدد من الملاحظات فيما يتعلق بقطاعى الصحة والسكان، أهمها زيادة اعتمادات تطوير المستشفيات العامة بالدولة، والعمل على دعم بعض المخصصات كالعلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحي الجديد، والأدوية، وغيرها من المخصصات التي بحاجة شديدة ولها أولوية كبيرة في موازنة العام الجديد.



وأكد سالم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة طالبت أيضا بزيادة المخصصات الخاصة بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب من 10 مليارات إلى 14 مليار جنيه، لافتا إلى أن تقرير لجنة الخطة سيشمل ثلاثة محاور الأساسية، وهم المتعلقين بالصحة والتعليم والصرف الصحي.