الصالون الثقافي بالوفد يستضيف الفنان محمد الحسيسي

استضاف الصالون الثقافي لحزب الوفد، برئاسة سامي سرحان، رئيس اللجنة النوعية للثقافة بالحزب، عصر اليوم السبت، الفنان محمد الحسيسي عضو جمعية محبي الفنان فريد الأطرش، بحضور مروة موافي، المنسق العام للصالون، وأعضاء اللجنة.

قدم الحسيسي باقة من أجمل ما غنى الفنان الراحل فريد الأطرش وسط حضور كبير من محبيه وعشاق النغم والطرب الأصيل.

وفي سياق متصل قال "سرحان"، إن الصالون ناقش خلال اجتماعه اليوم أهمية تشكيل لجان نوعية بالمحافظات وإنشاء مكتبة قانونية وثقافية وفنية؛ لنشر الوعي في القرى عن طريق لجان الوفد بالمحافظات.