نائب يشارك في الجلسة التشاورية لمشروع التوسعات بشركة سيدي كرير

شارك الدكتور أحمد خليل خيرالله عضو مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب في الجلسة التشاورية لمشروع التوسعات لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية والمهندس سعد هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمهندس مسعد القصبي رئيس مجلس إدارة شركة سيدبك والمهندس سيد الخراشي رئيس جمعية البترول المصري وعددا من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية ولفيف من شباب وأهالي النهضة.



وشدد خيرالله خلال كلمته علي أحقية أهالي الدائرة عامة وأهالي النهضة خصوصا في التعيين والتوظيف في المشروع والاستفادة من الخدمات المتاحة وأن تكون لهم الأولوية خاصة وأن منهم أصحاب مؤهلات عليا ومناسبة.



كما طالب المهندس سعد هلال والمهندس مسعد القصبي بالنظر لعمال شركة الفايبر الذين تضرروا من جراء إغلاق شركة الفايبر في وقت سابق.