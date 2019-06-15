نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية يعلن انتهاء الاستعدادات لاستقبال "كان 2019"

أعلن اللواء ابراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال كان 2019.



وقال عبد الهادي، إن المنطقة الغربية بدأت في أعمال استعداداها لبطولة أمم أفريقيا منذ بداية شهر مايو الماضي وحتى اليوم ١٤ يونيو ٢٠١٩ عملت خلالها على تطوير الأحياء كافة، والتي تعددت بين أعمال "رصف، وإنارة، وتشجير، وطلاء عقارات، ودهان بردورات أرصفة، وتجميل للميادين".



وأشار عبد الهادي في بيانه إلى أن الاستعداد لبطولة الأمم الافريقية شمل تكثيف لحملات النظافة اليومية والتى تضمنت أعمال غسيل الأرصفة في الشوارع الرئيسية والميادين، وذلك استعدادا من احياء المنطقة لاستقبال ضيوف مصر أثناء البطولة الأفريقية.