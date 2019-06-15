"قطر تتهاوى".. هل تعاني الدوحة من "هسهس" الرباعي العربي ؟

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، جانبًا من حوار لؤلؤة الخاطر، متحدثة الخارجية القطرية مع قناة دويتش فيلا الألمانية.

وأشار الباز خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن المتحدثة باسم الخارجية القطرية، أصيبت بحالة ارتباك شديد عندما وجه إليها المذيع سؤالا عن الديموقراطية في قطر، وكان ردها أشبه "بالنكتة"، حيث قالت إن دول الرباعي العربي التي قاطعت قطر هي التي لا ترغب في إن تكون قطر دولة ديموقراطية.

وواصل أن لؤلؤة الخاطر، هي أهم شخصية حاليا في السياسة القطرية، ومع ذلك ظهرت بهذا المستوى المزري في حوار تليفزيوني، يؤكد أن قطر تتهاوى.

وواصل أن هذا الحوار التليفزيوني يؤكد أن قطر تعاني من "هسهس" الرباعي العربي، حيث تلصق أي سبب لمخالفات يرتكبها النظام القطري، بالدول الأربعة التي قاطعت قطر.