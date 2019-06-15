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السبت 15/يونيو/2019 - 09:54 م

سرية المدرعات بقوات الجيش الوطني تتجه إلى طرابلس

سرية المدرعات بقوات
عبير سليم
dostor.org/2670548

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقوات المسلحة الليبية التحاق سرية المدرعات بالقوات التي تقاتل في العاصمة طرابلس.

وبحسب موقع "ليبيا نيوز 24"، بينت شعبة الإعلام الحربي، مساء اليوم السبت، أن سرية المدرعات التحقت بمحاور القتال بعد سيطرة القوات المسلحة على مواقع جديدة بمختلف المحاور ضمن عمليات طوفان الكرامة التي أطلقها القائد العام خليفة حفتر.

وكانت قوات الجيش نجحت أمس في السيطرة على كوبري المطار، كما شنت غارات استهدفت مخازن أسلحة لقوات حكومة الوفاق في مدينة تاجوراء.

وتخوض قوات الجيش منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مع التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى سقوط 653 قتيلًا، بينهم 41 مدنيًا، و3547 جريحًا، من بينهم 126 مدنًيا.

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