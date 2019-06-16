أسعار الفضة اليوم.. عيار "95.8 البريطانية" بـ9.36 جنيه

قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إنه بعد الارتفاع الكبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، بدأت فئة كبيرة من المصريين إلى الاتجاه لاستخدام الفضة في الزينة كحلي، للرجال والنساء على حد سواء.



وأضاف "عباسي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار الفضة، استقرت اليوم الأحد، حيث سجلت الفضة عيار 99.9 (الفضة النقية) ليسجل 9.77 جنيه، بينما سجلت الفضة عيار 95.8 (الفضة البريطانية) 9.36 جنيه.



وسجلت الفضة عيار( 92.5) 9.03 جنيه، وسجلت الفضة عيار 90 (فضة العملات) 8.80 جنيه، بينما سجلت الفضة عيار 80 (فضة المجوهرات) 7.80 جنيه، وقد سجلت أوقية الفضة 260.99 جنيه.