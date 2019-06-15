اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

2200 ناخب أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الغرفة التجارية بأسوان

قال شعبان خوجلى مهنى مديرعام الغرفة التجارية بأسوان، إن أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات الغرفة التجارية على مستوى المحافظة يصل إلى 2200 ناخب. وأوضح "مهنى"، في تصريح لـ"الدستور" أن ...