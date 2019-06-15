اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية
كشف يحيي دعبس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية عن مدى قانونية الانتخابات التي دعا إليها رئيس نادي الزمالك اليوم على 4 مقاعد تشمل 3 أعضاء لمجلس الإدارة وأمين صندوق.
كشف يحيي دعبس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية عن مدى قانونية الانتخابات التي دعا إليها رئيس نادي الزمالك اليوم على 4 مقاعد تشمل 3 أعضاء لمجلس الإدارة وأمين صندوق.
ناقش قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة برعاية الدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور محمود الصاوي وكيل الكلية. وتضمنت المشروعات تحقيقات وتقارير وحوارات ...
بدأت منذ قليل فتح صناديق اقتراع انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، تمهيدًا لحصر الأصوات والفرز، بعد إغلاق لجان الاقتراع بمقر الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل أبوابها في الخامسة من مساء ...
أجرى اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، يرافقه العميد أيمن عادل رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، والعميد أحمد على وكيل وزراة الإسكان، والمهندس أحمد الإسكندرانى رئيس مدينة مطروح، ...