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السبت 15/يونيو/2019 - 09:54 م

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

اللجنة الأوليمبية:
dostor.org/2670546

كشف يحيي دعبس عضو اللجنة الأوليمبية المصرية عن مدى قانونية الانتخابات التي دعا إليها رئيس نادي الزمالك اليوم على 4 مقاعد تشمل 3 أعضاء لمجلس الإدارة وأمين صندوق.


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