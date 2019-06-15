خارجية فلسطين تطالب ”الجنائية الدولية“ بوقف تهويد البلدة القديمة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، المحكمة الجنائية الدولية، بالتدخل العاجل وتحمل مسؤوليتها، تجاه عمليات التهويد المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في البلدة القديمة بمدينة الخليل بالضفة الغربية.



وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن ”عمليات التهويد الإسرائيلية لمناطق عدة من الضفة الغربية وخاصة الخليل، تصاعدت بعد أن أقدمت إسرائيل على طرد المراقبين الدوليين، في محاولة للاستفراد بالبلدة القديمة والسعي لتهويدها بالكامل“.



وأكدت الوزارة أن ”ما تتعرض له البلدة القديمة التاريخية في الخليل من هجمة استيطانية تهويدية شرسة، يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف عمليات التهويد والتطهير العرقي الحاصلة فيها“.



وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة، ”بسرعة توثيق اعتداءات المستوطنين بصفتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تمهيدًا لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، وفي مقدمتها الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها لمحاسبة قادة الاحتلال ومستوطنيه“.



وأشارت الوزارة إلى أن اقتحامات المستوطنين المحميين بجنود، أدت إلى السيطرة على عدد من المرافق داخل محافظة الخليل.