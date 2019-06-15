الزبيدي: الجيش الوطني حرر 90% من الأراضي الليبية

أكد الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، والمحلل السياسي، أن الوضع في ليبيا في أفضل حال منذ أن قامت أحداث فبراير2011، موضحًا أنه تم استعادة الأمن والأمان والاستقرار، في المناطق التي تمكن الجيش من تحريرها.

وأضاف أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه قبل سنتين لم تكن ليبيا دولة بالمفهوم القانوني، ثم نجحت القوات المسلحة في لملمة أطرافها، ونجح الجيش الوطني في تحرير90% من أراضي ليبيا، وهي المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى، والغربية عدا بقعة صغيرة، والآن العاصمة طرابلس في مرمى النيران.