نائب محافظ القاهرة يكرم العاملين بالمنطقة الغربية

كرم اللواء ابراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، اليوم السبت، العاملين بأحياء المنطقه الغربية، على جهودهم في الحملات اليومية لرفع الإشغالات والنظافة وضبط المخالفين على مدار شهر رمضان المبارك.



وأكد عبدالهادي، في بيانه، أن ضبط المخالفات ومواجهة السلبيات كان له أثر كبير فى إعادة الانضباط ورفع مستوى النظافة بجميع أحياء المنطقه الغربية.



كان المنطقة الغربية برئاسة اللواء إبراهيم عبدالهادي، شنت عددًا من الحملات المسائية، وتحرر خلالها عدد من المحاضر للمخالفين.