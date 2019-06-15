الجيش الليبي يقتل 16 داعشيا في جبال الهروج

أعلنت كتيبة خالد بن الوليد بالقوات المسلحة الليبية عودتها إلى معسكراتها الخاصة، بعد المشاركة في معارك شرسة استمرت لثلاثة أيام مع تنظيم "داعش" الإرهابي، في جبال الهروج وفي مواقع لها قرب منطقة الفقهاء.



وبحسب ما أوردته وكالة الانباء الليبية (وال)، أكدت الكتيبة أن المعارك أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر التنظيم الإرهابية فاق 16 شخصًا وتدمير قرابة 11 سيارة تابعة لهم.



وأوضحت الكتيبة أن المعارك نفسها أسفرت عن إصابة فرد واحد فقط من الكتيبة، وتدمير سيارة واحدة نتيجة انفجار لغم أرضي.



وأشارت الكتيبة إلى أن عناصر داعش والتي تطلق على نفسها اسم "مجموعة الذئاب المنفردة" هي نفسها التي هاجمت مناطق الفقهاء وغدوة وتراغن.



وأعلن الجيش الوطني الليبي أمس، أن قواته باغتت فلول تنظيم "داعش" الإرهابي المختبئة في جبال الهروج، وتمكنت من قتل أكثر من 12 عنصرا إرهابيا تابعين لمجموعة يطلق عليها "الذئاب المنفردة".