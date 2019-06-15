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السبت 15/يونيو/2019 - 09:42 م

الهند تفرض تعريفات جمركية على 28 منتجًا أمريكيًا

الهند تفرض تعريفات
dostor.org/2670522

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم السبت، أنها ستفرض تعريفات جمركية إضافية على 28 منتجا أمريكيا، وذلك اعتبارا من غد الأحد، ردا على فرض واشنطن، العام الماضي، تعريفات جمركية على وارداتها من منتجات الصلب والألومنيوم الهندية.

وقالت الحكومة، في بيان، إن التعريفات الجديدة ستتضمن سلعا ومنتجات من بينها اللوز والتفاح والجوز، متوقعة أن تدر تلك التعريفات على الهند نحو 220 مليون دولار، حسبما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعريفات المضادة تأتي ردا على إعلان الولايات المتحدة، العام الماضي، فرض رسوم جمركية إضافية على الصلب والألومنيوم الهندي، موضحة أنه جرى تأجيل تنفيذ تلك الخطوة عدة مرات في ضوء محادثات التجارة بين واشنطن ونيودلهي، على أمل التوصل لاتفاق في هذا الصدد.

كما يأتي التصعيد الهندي ردا على إنهاء واشنطن الوضع التجاري التفضيلي للهند، وسط خلاف متزايد بشأن السياسات الحمائية التي تنتهجها واشنطن في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب.

والهند هي أكبر المستفيدين من نظام المعاملة التفضيلية لبعض السلع التي تدخل الولايات المتحدة، معفاة من الرسوم الجمركية.

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