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السبت 15/يونيو/2019 - 09:41 م

المغرب تبيع حصتها في "اتصالات" لضخ 920 مليون دولار بالميزانية

المغرب تبيع حصتها
dostor.org/2670520

أظهر بيان نشرته‭‭ ‬‬الهيئة المغربية لسوق الرساميل اليوم، أن بيع الحكومة المغربية لحصة في شركة اتصالات المغرب بنسبة 8% سيضخ مبلغ 8.87 مليار درهم (920 مليون دولار) في ميزانية الدولة في إطار برنامج للخصخصة.

وأفاد البيان أن حصة نسبتها 6 في المئة وتتألف من 52.74 مليون‭‭ ‬‬سهم بسعر 127 درهما (13.2 دولار) ستباع عبر عملية بيع كتل الأسهم للمستثمرين‭‭ ‬‬المؤسساتيين مثل صناديق التقاعد وشركات
التأمين والبنوك في 17 يونيو.

أما ما تبقى ويمثل 2 في المئة فسيتم بيعه عن طريق طلب عروض بيع عمومي بسوق بورصة الدار البيضاء بسعر 125 درهما (12.9 دولار) بدءا من 26 يونيو حزيران وحتى الخامس من يوليو.

وأظهر البيان أن حصة الاثنين في المئة تضم 2.9 مليون سهم،وتمثل 0.3% من رأسمال شركة اتصالات المغرب، ستباع لموظفي الشركة بسعر السهم 117.7 درهم.

وسيؤدي البيع إلى تقليص حصة الدولة في الشركة من 30% إلى 22 %.

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