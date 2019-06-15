محمد الباز عن الصراع الأمريكي الإيراني: "دقت طبول الحرب"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن ما يحدث في منطقة الخليج يشير لدق طبول الحرب بين أمريكا وإيران، موضحًا أن أمريكا الوحيدة التي اتهمت دولة إيران بشكل مباشر باستهداف ناقلتي البترول السعوديتين، فيما تحفظت دولتا الإمارات والسعودية.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور": "ما يحدث هو أشبه بمرحلة دق الطبول للحرب، فهناك تهديد مبطن من الجانب الإيراني بتخفيض التزامهم بالاتفاق النووي، لكن هل سيتحول الأمر من مرحلة دق الطبول، لمرحلة الحرب؟ أستبعد ذلك لأن السياسة الأمريكية لا تقوم على الحرب المباشرة".

ولفت الباز، إلى أن الصراع العالمي قائم على المصلحة الحالية فقط، بعكس الصراع في الخليج جزء منه اقتصادي، وتدخل فيه السياسة والدين والتاريخ.

وأشاد الباز، بتصريحات وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، التي يطالب فيها دول المنطقة بالتهدئة.