محمد الباز: أسعار الخط الثالث للمترو مناسبة لتكلفة الخدمة المقدمة

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور البيان الصادر من وزارة النقل بشأن أسعار الخط الثالث للمترو، موضحًا أن البيان الذي صدر من وزارة النقل يتحدث عن تحريك أسعار الخط الثالث للمترو، ولكن في الحقيقة أن ما تم هو وضع أسعار جديدة للخط الثالث تتناسب مع الخدمات المقدمة.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الأسعار التي تم وضعها للخط الثالث تتناسب مع مقتضيات تشغيل المترو والخدمات المقدمة، وما يتناسب مع احتياجات الصيانة، خاصة وأن ثقافة الصيانة ليست متواجدة لدى المصريين.

وأشار الباز إلى أن المصريين ظلوا لعقود طويلة يحصلون على الخدمات مجانا، والدولة قديما قدمت دعما للخدمات على حساب الاقتصاد المصري بالكامل، وعندما تعلن الدولة حاليا تخفيض دعمها للخدمات، قد ينزعج البعض، ولكن الواقع يقول إنه لو لم تفعل الدولة هذا الأمر فإنها لن تتمكن من تقديم أي خدمات للمواطنين.