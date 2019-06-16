القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
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الأحد 16/يونيو/2019 - 06:10 ص

الأرصاد: ارتفاع شديد فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الأرصاد: ارتفاع شديد
هاجر رضا
dostor.org/2670494

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة التي تشعر المواطنين بزيادة حرارة الجو أكثر من اللازم.

وأضاف "عبدالعال"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "أما عن جنوب الصعيد فـ درجات الحرارة تتعدى 43 درجة مئوية، بينما تصل نسبة الرطوبة على الصعيد والسواحل الشمالية من 90% إلى 95% مما يكون الطقس شديد الحرارة وجاف أيضًا".

وأكد أن حركة الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، كما تظهر اسحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، وستظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على المناطق الشمالية، محذرًا سائقي السيارات من تواخي الحذر على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية.

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