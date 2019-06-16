سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16 يونيو 2019

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بدأت منذ قليل فتح صناديق اقتراع انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، تمهيدًا لحصر الأصوات والفرز، بعد إغلاق لجان الاقتراع بمقر الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل أبوابها في الخامسة من مساء ...