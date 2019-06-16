القاهرة : الأحد 16 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
اقتصاد
الأحد 16/يونيو/2019 - 06:45 ص

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16 يونيو 2019

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 16 يونيو 2019
هويدا سعيد - طارق عتمان
dostor.org/2670478

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 16 يونيو 2019، حيث سجل نحو 4.45 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع؛ حسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى:
4.45 جنيه للشراء.
4.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى:
4.44 جنيه للشراء.
4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر:
4.44 جنيه للشراء.
4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة:
4.40 جنيه للشراء.
4.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية:
4.42 جنيه للشراء.
4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib:
4.42 جنيه للشراء.
4.47 جنيه للبيع.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 20 ساعة

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام

منذ 3 أيام

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الآن

أبرز الأسلحة التى يمتلكها الحوثيون فى اليمن ومصادرها

السعودية تسقط طائرة حوثية مسيرة باتجاه أبها

تجهيز 45 مقرًا لعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية بقنا

بالصور.. انهيار عقار بالأقصر دون وقوع خسائر

ads
ads
الأكثر قراءة

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

أمير قطر يضع والده داخل مستشفى المجانين "فيديو"

ألبومات الصور

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

بدء فرز الأصوات بانتخابات "الغرفة التجارية" بالإسكندرية

بالصور.. الإسكندرية تتزين استعدادًا لاستقبال البطولة الإفريقية

"الغرابلي" يتأكد من قوة تحمل الألواح الزجاجية لممشي حمامات كليوباترا

رياضة

سواريز يظهر بشكل جديد.. ويثير الجدل مع أوروجواى

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

لهذا السبب.. "مانى" سيغيب عن أولى مباريات السنغال بكأس الأمم الإفريقية

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

عروض مغرية تلاحق "صلاح".. واللاعب يكشف موقفه

اللجنة الأوليمبية: انتخابات الزمالك التكميلية باطلة وغير قانونية

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

أمير قطر يضع والده داخل مستشفى المجانين "فيديو"

الرئيس نيوز

ننشر.. توصيات "المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد"

غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة 215 متهما في "كتائب حلوان"

محمد بن سلمان يتحدث عن "الحرب" والتهديدات في المنطقة

"زايد" تتابع التجهيزات داخل المنشآت الطبية للتأمين الصحي الجديد

حكاية أول "أمم أفريقيا": تأجلت بسبب العدوان الثلاثي.. ومصر رفعت الكأس في الخرطوم

كشكول

"التعليم" تكشف حقيقة نتائج "أولى ثانوي" المتداولة على السوشيال ميديا

التعليم العالي تهنئ "عازر" لحصوله وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا

قسم الصحافة بـ"إعلام" الأزهر يناقش مشاريع تخرج 2019

"عبدالعظيم" يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بأزهر "العريش"

هندسة الزقازيق تبدأ عملها في قرية تل روزن

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

منوعات

مقتل 7 عمال فى بالوعة صرف صحى بالهند

شجرة تقتل سائحة ألمانية بفرنسا

إطلاق اسم جوني هوليداي على متنزه في فرنسا

الصحة

نقص فيتامين "ك" يضعف قدرات الحركة في الشيخوخة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎