غدًا.. حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى ومؤسسة اليابان بالإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، غدًا الأحد، حفلا فنيًا لأوركسترا القاهرة السيمفونى، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى، بالتعاون مع مؤسسة اليابان بالقاهرة، على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.



يقام الحفل تحت عنوان "صور فى المعرض"، ويتضمن برنامجه افتتاحية اجمونت (كونشيرتو الكمان والأوركسترا لـبيتهوفن)، ومقطوعة موسيقية غير تقليدية للروسى موسورسكى بعنوان "صور فى المعرض"، تمثل إحدى الأيقونات الكلاسيكية فى فن الوصف الموسيقى.



يشارك فى الحفل عازف الفيولينة اليابانى ريو جوتو.



تجدر الإشارة إلى أن الموسيقى موسورسكي تميز بثراء الخيال وغزارة الإنتاج الفنى، تحررت أعماله من القوالب والصيغ التقليدية، امتلك الأدوات الفنية لوضع أسس الموسيقى الروسية الحديثة، وظهر في أعماله تأثره بتاريخ وفلكلور بلاده، ترك بعد وفاته العديد من المؤلفات غير المكتملة التي تعهدها أصدقاؤه من الموسيقيين الذين عاصروه وكان أبرزهم ريمسكى كورساكوف الذي أكمل الكثير منها لتخرج إلى النور.