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السبت 15/يونيو/2019 - 09:07 م

طاقم الناقلة النرويجية التي تعرضت لهجوم في خليج عمان يصل دبي

طاقم الناقلة النرويجية
dostor.org/2670468

قالت شركة فرنتلاين المشغلة لناقلة النفط النرويجية فرنت ألتير التي تعرضت لهجوم في خليج عمان إن أفراد طاقم السفينة وصلوا إلى دبي.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت: "كل أفراد طاقم الناقلة وعددهم 23 غادروا إيران من مطار بندر عباس ووصلوا إلى مطار دبي الدولي بعد ظهر اليوم".

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز إن الطاقم الذي يضم أفرادًا من روسيا والفلبين وجورجيا حظي بالعناية من جانب السلطات الإيرانية.

وغادر معظم أفراد الطاقم إلى بلادهم مباشرة بعد وصولهم إلى دبي بينما يعتزم الباقون المغادرة غدًا الأحد.

وتعرضت فرنت ألتير وناقلة نفط يابانية لهجوم بخليج عمان يوم الخميس الماضي.

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