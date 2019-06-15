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الصحة
السبت 15/يونيو/2019 - 09:04 م

ضوء شاشات الهواتف يعجل بشيخوخة الجلد

ضوء شاشات الهواتف
dostor.org/2670462

يخترق الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية طبقات الجلد ويسبب عمليات مدمرة تؤدي في النهاية إلى شيخوخة الجلد.

فقد نشر الخبراء في صحيفة The Sun البريطانية نداء يطلبون فيه التخلي عن التقاط صور "سيلفي" وعدم قضاء وقت طويل في التحديق بشاشة الهاتف الذكي. وتقول الخبيرة سوزان مايو، "الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية يسبب شيخوخة الجلد أسرع مما كان يعتقد سابقا".

ووفقا لها، يخترق الضوء الأزرق الجلد ويسبب نشوء حمض الهيالورونيك، وكذلك بروتينات الكولاجين وإيلاستين، التي تعتمد نعومة ومرونة البشرة على تركيزها. فتحت تأثير الضوء تضطرب عملية تركيب هذه المواد، لأن طبقة الجلد "الأدمة" تصبح رقيقة وهشة.

ويشير الخبراء، إلى أن ما يقارب من 25% من الناس في عمر 18-34 عاما يستخدمون الهواتف الذكية سبع ساعات في اليوم. وهذا وفقا لهم يتطلب اتخاذ تدابير إضافية لحماية الجلد من الشيخوخة المبكرة. وقبل كل شيء يعتقدون بضرورة الحفاظ على مستوى جدي لفيتامين С الذي يتميز بكونه مضادا قويا للأكسدة، وقادرا على تحييد جميع المكونات الضارة للجلد.

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ضوء شاشات الهواتف يعجل بشيخوخة الجلد

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