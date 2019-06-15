17 يونيو.. الأنبا رافائيل يترأس اللقاء الأسبوعى لشعب وسط القاهرة

يترأس الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الإثنين 17 يونيو المقبل، اللقاء الأسبوعي لدراسة الكتاب المقدس بالكنيسة المرقسية بالأزبكية.



ومن المقرر أن يحتفل شعب وسط القاهرة، ومجمع كهنة الإيبارشية، بمرور 22 عامًا على سيامة الأنبا رافائيل أسقفًا عامًا لكنائس وسط القاهرة.



يشار إلى أن الأنبا رافائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة، يعقد لقاء أسبوعيًا لدراسة الكتاب المقدس بالكنيسة المرقسية بالأزبكية، ويشارك بالحضور عدد غفير من شعب الكنيسة.



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تبدأ صوم الرسل، يوم الإثنين 17 يونيو المقبل، ومن المقرر أن تحتفل جميع الكنائس بمصر والمهجر بعيد العنصرة غدًا الأحد 16 يونيو، والإثنين بدء الصوم المقدس.