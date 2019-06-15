شاهد.. كيف تغير شكل الاستادات المصرية بعد تطويرها استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أبرز التعديلات التي أجريت على الاستادات المصرية استعدادا لاستقبال بطولة كأس الأمم الافريقية.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام على 6 استادات، وهي استاد القاهرة، الدفاع الجوي، السويس، الإسماعيلية، السلام، والإسكندرية

واستعرض الباز، أبرز الفروقات بين شكل الاستادات قبل التطوير وبعده، وهو ما يكشف الجهود الكيرة التي بذلتها الحكومة المصرية للخروج بالبطولة في أبهى صورة.