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السبت 15/يونيو/2019 - 08:43 م

سفير مصر بدار السلام يبحث مع رئيس وزراء تنزانيا تعزيز التعاون

سفير مصر بدار السلام
dostor.org/2670445

بحث سفير مصر لدى تنزانيا محمد جابر أبوالوفا مع رئيس الوزراء التنزاني، قاسم ماجاليوا، أطر التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، والفرص والمجالات المتاحة لتعزيز العلاقات المصرية التنزانية، بما في ذلك إمكانيات تدعيم التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والثروة الحيوانية والطاقة والدواء.

وصرح السفير أبوالوفا بأن اللقاء تناول آليات زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وسبل تعزيز الاستثمارات وأنشطة الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في تنزانيا.

وأضاف أنه تم خلال اللقاء التطرق للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين على الصعيد الفني، وبما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بينهما.

وأشاد "أبوالوفا" بما تشهده علاقات البلدين في السنوات الأخيرة من تطورات، لا سيما فيما يتعلق بالزيارات رفيعة المستوى بينهما، وفى مقدمتها الزيارة الناجحة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لدار السلام في أغسطس ٢٠١٧، والتي مثلت دفعة كبيرة لعلاقات البلدين الشقيقين، وكذا زيارة الدكتور "مصطفى مدبولى"، رئيس مجلس الوزراء إلى دار السلام في ديسمبر ٢٠١٨، وصولًا لزيارة الدكتور "على عبدالعال"، رئيس مجلس النواب لتنزانيا فى أبريل 2019.

وأشار السفير إلى أن الجانبين بحثا كذلك خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين على الصعيد القاري، وخاصة فى ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، حيث حرص أبوالوفا على استعراض أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد، مشددًا في هذا السياق على عزم مصر الأكيد على أن تأتي فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي محققة لآمال وتطلعات كل الدول والشعوب الإفريقية في التنمية والرخاء والاستقرار.

ومن جانبه، أكد "ماجاليوا" خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات، مبديًا تطلعه للبناء على ما تحقق من تطور فى علاقات البلدين، واستكشاف مجالات وأطر جديدة للتعاون بينهما.

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