محمد الباز يكشف الجانب السياسي لبطولة الأمم الإفريقية 2019

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة تحرير جريدة الدستور، إن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بالنسبة للدولة المصرية أبعد من كونها مجرد بطولة رياضية.

وأوضح في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن تنظيم كأس الأمم الإفريقية في مصر عام 2019 له معنى سياسي كبير، موضحا أن تنظيم هذه البطولة بنجاح تهدم كل الأكاذيب والمزاعم والشائعات، التي تروج عن عدم استقرار مصر، وانتشار العمليات الإرهابية بها، ويؤكد استقرارها بدرجة كبيرة.

وتابع أن هذه البطولة أيضًا توضح استقرار الاقتصاد المصري، ورواج السياحة المصرية بشكل كبير.