السبت 15/يونيو/2019 - 08:37 م
«زمالك لأ».. نجم المنتخب يكشف رغبته في الانضمام إلى الأهلي
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بدأ مجلس إدارة الأهلي التخطيط، لعقد عدة صفقات في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق، وتحسين النتائج في كافة البطولات.
بدأ مجلس إدارة الأهلي التخطيط، لعقد عدة صفقات في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوف الفريق، وتحسين النتائج في كافة البطولات.
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