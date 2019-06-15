"دعم وليس استعراض".. أسباب زيارة السيسي للمنتخب الوطني

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني أثناء التدريبات اليوم، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 21 يونيو الجاري.

وأشار الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن الرئيس حرص على دعم المنتخب اليوم في تدريباته ضمن الاستعدادات للبطولة لإعطائهم دفعة لتحقيق نتائج جيدة، موضحًا أنه من الطبيعي للغاية أن يزور الرئيس المنتخب في التدريبات، خاصة وأن مصر هي الدولة المنظمة للبطولة، بالإضافة إلى أن مصر هي رئيسة الاتحاد الأفريقي.

وواصل أن الرئيس السيسي لم يقم بهذه الزيارة من أجل الاستعراض، كما كان يفعل الرؤساء السابقين، خاصة وأن الرئيس الأسبق مبارك وأولاده، كانوا يتواجدون في الأحداث الرياضية بهدف كسب الشعبية، باعتبار أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية، ولكن زيارة الرئيس اليوم للمنتخب هي تصرف فطري وطبيعي عادي، مثل أي زيارة يقوم بها للمشروعات التي تنفذها الدولة.